«Русагро» закрыла сделку по покупке 50% акций в НМЖК

Агрохолдинг «Русагро» закрыл сделку по приобретению 50% акций ГК «Нижегородский масложировой комбинат» (выпускает продукцию под брендами «Ряба», Astoria, «Хозяюшка») у российских акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Контроль над НМЖК позволит "Русаро" занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе стать производителем №1 майонезов в России, укрепить позиции в производстве подсолнечного масла и сопутствующих продуктов»,— прокомментировал генеральный директор ГК «Русагро» Тимур Липатов. По его словам, эффект масштаба позволит компании в том числе оптимизировать логистику и снизить закупочные цены.

Об интересе «Русагро» к НМЖК стало известно осенью 2022 года. Сумма сделки не называется.

В НМЖК входят предприятия в Нижнем Новгороде, Самаре, Урюпинске и Сорочинске. Ассортимент включает майонезы, соусы и кетчупы, маргарины, спреды, мыло, семечки, макароны.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «"Русагро" ловит "Рябу"».

Анастасия Еремина