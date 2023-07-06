Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР предложила наказывать «шашечников» за «дорожный беспредел»

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект о штрафах и лишении прав за опасное вождение

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о введении штрафа 5 тыс. руб. и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

В своем Telegram-канале господин Нилов обратил внимание, что в правилах дорожного движения есть запрет на опасное (агрессивное) вождение, однако ответственность за «дорожный беспредел» не обозначена. Именно поэтому, считает господин Нилов, «шашечники» уверены в своей «неуязвимости перед законом».

Как уточнил господин Нилов, законопроект предусматривает три основных принципа:

  • обязательное доказательство в формате видеоподтверждения (депутат отметил, что материал, снятый камерой автоматической фиксации, приниматься во внимание не будет);
  • наличие умысла в действиях агрессивного водителя;
  • решение о привлечении к ответственности выносится исключительно судом.

По мнению авторов инициативы, подход к назначению ответственности должен быть дифференцирован. Первое нарушение закона об опасном вождении должно наказываться штрафом, второе — штрафом или лишением водительских прав, третье — исключительно лишением прав. Депутаты убеждены, что причиной 80% ДТП служат именно опасная езда и безразличное отношение к другим водителям.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года на дорогах России зафиксировали рост аварийности. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 5,2% и превысило 44 тыс. случаев. С января по май в авариях погибло 4639 человек, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...