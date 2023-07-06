ЛДПР предложила наказывать «шашечников» за «дорожный беспредел»

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о введении штрафа 5 тыс. руб. и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

В своем Telegram-канале господин Нилов обратил внимание, что в правилах дорожного движения есть запрет на опасное (агрессивное) вождение, однако ответственность за «дорожный беспредел» не обозначена. Именно поэтому, считает господин Нилов, «шашечники» уверены в своей «неуязвимости перед законом».

Как уточнил господин Нилов, законопроект предусматривает три основных принципа:

обязательное доказательство в формате видеоподтверждения (депутат отметил, что материал, снятый камерой автоматической фиксации, приниматься во внимание не будет);

наличие умысла в действиях агрессивного водителя;

решение о привлечении к ответственности выносится исключительно судом.

По мнению авторов инициативы, подход к назначению ответственности должен быть дифференцирован. Первое нарушение закона об опасном вождении должно наказываться штрафом, второе — штрафом или лишением водительских прав, третье — исключительно лишением прав. Депутаты убеждены, что причиной 80% ДТП служат именно опасная езда и безразличное отношение к другим водителям.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года на дорогах России зафиксировали рост аварийности. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 5,2% и превысило 44 тыс. случаев. С января по май в авариях погибло 4639 человек, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Милена Костерева