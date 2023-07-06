В Челябинске экс-заместитель главврача ОКБ №3 повторно осужден на 9,5 лет за взятку

Советский районный суд Челябинска признал виновными в получении крупной взятки экс-заместителя главного врача областной клинической больницы №3 Алексея Неверова и бывшего главного инженера медучреждения Антона Губанова. Они приговорены к девяти годам шести месяцам и восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Бывшему заместителю главврача также назначен штраф в 2 млн руб.,

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, следствие и суд установили, что в 2020 году руководители получили взятку в 400 тыс. руб. за принятие и оплату фактически не выполненных подрядчиком работ по государственному контракту на сумму 2,4 млн руб. Фигурантов задержали сотрудники регионального УФСБ России, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела, расследованного следственным управлением Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Дело рассматривалось в суде повторно. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Алексея Неверова к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб., признав его виновным в получении взятки, покушении на взятку и превышении должностных полномочий. Тогда следствие считало, что в 2017-2019 годах руководители получили более 1,9 млн руб. от подрядчика за покровительство при подготовке торгов на техническое перевооружение и капремонт больницы, а также беспрепятственное принятие работ. В июне прошлого года Челябинский областной суд отменил этот приговор.

Антон Губанов был осужден по тем же статьям в октябре 2021 года и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом 6 млн руб.

При повторном рассмотрении дела в Советском районном суде фигурантов также обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Но по этой статье суд не признал их вину.

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