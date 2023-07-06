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Коммерсантъ FM
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В офисе псковского «Яблока» прошел обыск из-за стрима Шлосберга

В офисе псковского «Яблока» днем 5 июля прошел «осмотр помещения». Как сообщается в Telegram-канале отделения партии, во время осмотра у сотрудников изъяли офисную технику, личные ноутбуки и телефоны. Поводом стало административное дело в отношении Льва Шлосберга (признан иноагентом) о злоупотреблении свободы СМИ.

«Сегодня, 5 июля, в 14:45 в офис Псковского «Яблока» на ул. Некрасова, 29 в Пскове пришла полиция и предъявила постановление о возбуждении административного производства по части 2 ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации"»,— говорится в сообщении Псковского отделения партии. Обыски завершились около 18.00 мск.

Основанием для административного дела в отношении руководителя псковского отделения Льва Шлосберга стал стрим на канале «ГражданинЪ TV», во время которого он упомянул террористическую организацию и не назвал ее статус. Председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук полагает, что обыск связан с предстоящими выборами в Псковской области.

В марте в офисе псковского «Яблока» проходил обыск по административному делу по статье о дискредитации армии. Тогда полицейские тоже изъяли технику из офиса партии, и вернули ее через 32 дня.

Анастасия Ларина

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