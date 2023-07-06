12,67 триллиона рублей составил на 1 июля 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $145,6 млрд. За месяц размер фонда вырос на 317 млрд руб., но при этом сократился на $7,5 млрд в долларовом выражении. В июне, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 67 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 3,45 млрд юаней и 5,1 тонны золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 июля ликвидная часть ФНБ состояла из €7,3 млрд, 282 млрд китайских юаней, 512 тонн золота в обезличенной форме и 400 млн руб. В целом объем ликвидной части ФНБ был равен в эквиваленте 6,811 трлн руб., или $78,3 млрд.