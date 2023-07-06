Леонид Слуцкий предложил наделить военкоров статусом ветерана боевых действий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в среду во время встречи с военкорами рассказал о партийной инициативе, которая позволит наделить статусом ветерана боевых действий журналистов и блогеров, освещающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Все, кто освещают СВО, должны иметь гарантии… Журналисты, работники СМИ любых, которые отправлены от редакции, или просто индивидуальные военкоры — неважно, которые отправлены в зону боевого соприкосновения СВО, должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий»,— заявил господин Слуцкий. При этом, по его мнению, не имеет значения, работает ли журналист в штате редакции и освещает события по ее заданию или отправляется на передовую в индивидуальном порядке, чтобы рассказать о происходящем подписчикам своего блога.

Отметим, председатель ЛДПР уже поднимал тему гарантий для военкоров на аналогичной встрече в августе прошлого года в Донецке. На мероприятии 5 июля он сообщил, что уже направил письма с соответствующими предложениями, в том числе и на имя министра обороны Сергея Шойгу. Также господин Слуцкий рассказал о проекте ЛДПР по созданию «Школы молодого военкора», где проходило бы обучение юных журналистов.

Ксения Веретенникова