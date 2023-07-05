В России начались продажи Geely Tugella с новым двигателем

Компания Geely начала продажу на российском рынке новой модификации купе-кроссовер Tugella, которая получила новый вариант двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Geely Tugella

Фото: Geely Geely Tugella

Фото: Geely

В России автомобиль как и прежде доступен только с 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Но если ранее был доступен двигатель только мощностью 238 л.с., то сейчас появился вариант агрегата на 200 л.с.

Не считая дефорсированного мотора, все остальное осталось прежним — уровень оснащения и перечень доступных комплектаций у новой модификации тот же, что и у более мощного варианта модели. 200-сильный вариант Geely Tugella стал на 100 тыс. руб дешевле — стоимость новой версии составляет от 3,9 млн руб.

Напомним, премьера обновленного купе-кроссовера Geely Tugella для российского рынка состоялась осенью 2022 года.