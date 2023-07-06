Шмяк против Шмяка

Clever, издающее детские книги о котенке Шмяке, оспаривает регистрацию товарного знака «Мишка Шмяк» анимационной студии Great Frame, выпускающей мультфильм с одноименным персонажем. По мнению Clever, «словесные обозначения» похожи до степени смешения и вводят потребителей в заблуждение. Роспатент большого сходства не увидел и нарушение не признал, поэтому дело перешло в суд. Победа издательства, отмечают юристы, может серьезно расширить потенциальное поле споров вокруг товарных знаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clever Фото: Clever

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что издательство Clever обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском об оспаривании решения Роспатента по поводу товарного знака. Третьим лицом указано анимационное бюро Great Frame. Как рассказали “Ъ” в Clever, cпор развернулся вокруг котенка Шмяка: «Clever издает книги о котенке с 2014 года. Имя Шмяк придумал переводчик Clever десять лет назад, права принадлежат нам». Между тем параллельно с книгами о котенке Шмяке выходит мультсериал генерального продюсера студии Great Frame Олега Роя «Волшебная лавка Есении», один из главных героев которого — мишка Шмяк.

Несмотря на то что книги выходят уже много лет, товарный знак в виде словесного обозначения «Котенок Шмяк» был зарегистрирован Роспатентом только в октябре 2021 года. Чуть раньше, в августе 2021 года, Great Frame зарегистрировало «Мишку Шмяка». В Clever считают, что студия нарушает их исключительные права, поскольку имя медведя имеет «сходство до степени смешения» с персонажем издательства.

Котенок Шмяк (Splat the cat) — персонаж детских книг Роба Скоттона, за границей их выпускало одно из крупнейших англоязычных издательств Harper Collins. В 2014 году Clever заключило с Harper Collins Children's Books договор на эксклюзивный выпуск книг о персонаже в России. Общий тираж книг про «Котенка Шмяка» на русском языке по состоянию на 29 декабря 2021 года составил 2 млн экземпляров. По мотивам книг также выпущен одноименный мультсериал.

«Мы просили Роспатент отменить регистрацию товарного знака "Мишка Шмяк". Но Роспатент не пошел навстречу»,— говорит старший юрист ООО «Клевер-Медиа-Групп» Мария Соколова. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) отклонил жалобу Clever, после чего издательство обратилось в суд. В заключении ФИПС уточняется, что каждый из персонажей «обладает достаточными индивидуализирующими характеристиками и особенностями, в силу которых они являются узнаваемыми и существующими как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности». В Роспатент иск пока не поступал, но отзыв по делу будет подготовлен к судебному заседанию, сообщили “Ъ” в ведомстве. В Grate Frame на запрос не ответили.

Согласно заключению ФИПС, в Grate Frame ссылаются на то, что «шмяк» — просто дословный перевод английского слова splat и «не является результатом творческого труда в соответствии с п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса». В Clever с этим не согласны, считая, что персонаж Олега Роя «паразитирует на популярности котенка Шмяка». Кроме того, мультипликации Grate Frame, по мнению издательства, блокируют возможность продолжения сериала про котенка Шмяка.

Споры, связанные с коллизией зарегистрированных товарных знаков, встречаются в практике довольно часто, но редко, когда одно и то же фантазийное имя присваивается разным животным, говорит гендиректор «Онлайн Патент» Алина Акиншина. По мнению исполнительного директора юридической компании «Медиа-НН» Георгия Давидьяна, если студия начнет выпускать товары с мишкой Шмяком, это может создать «угрозу введения в заблуждение покупателей», которые привыкли к тому, что продукцию со Шмяком выпускает Clever. В феврале 2022 года производитель игрушек и товаров для детей Gulliver Group сообщил, что готовит мягкую игрушку «Мишка Шмяк».

Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юрфирмы ЭБР Игорь Чувствинов отмечает, что ГК запрещает регистрацию товарного знака, тождественного названию персонажа, но не сходного с ним: «Однако если суд удовлетворит иск издательства, это повлечет расширительное толкование нормы закона и может привести к распространению споров между правообладателями, имеющими похожие обозначения».

Юлия Юрасова, Анна Занина