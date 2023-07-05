ФСБ возбудила дело против Коловрата Кожемякина из Коми по статьям о терроризме и госизмене

В Коми возбуждено уголовное дело в отношении беглого сыктывкарца, воюющего против российской армии. Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, речь идет о 38-летнем жителе столицы Коми Коловрате Кожемякине.

С 2014 года он значится в федеральном розыске как фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 214, п. «д», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 359 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, вандализм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, наемничество).

«Ранее, в 2002-м, он уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), а в 2005-м — по ч. 1, 2 ст. 116, ч. 2 ст. 111 ("Побои", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"),— отметил собеседник "Ъ".— А 4 июля текущего года управление ФСБ России по Коми возбудило в отношении него новое уголовное дело. Ему вменяют преступления по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, "Госизмена")».

В основу нынешнего дела легли материалы, собранные по итогам оперативно-разыскной деятельности российского и регионального МВД, а также самого регионального УФСБ.

«По данным силовых структур, Кожемякин с 2014 года скрывается на территории Украины,— уточнил собеседник "Ъ".— А с августа 2022-го, по информации правоохранителей, он участвует в боевых действиях в составе одного из подразделений ВСУ против российской армии».

В рамках возбужденного уголовного дела планируется проведение следственных действий, в том числе обыски по адресам проживания знакомых Коловрата Кожемякина в Коми.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Шучалина, Сыктывкар