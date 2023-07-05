Мухтара Аблязова гонят из Франции

Экс-глава АО «БТА-банк» Мухтар Аблязов, заочно осужденный на родине в Казахстане и в России, получил предписание покинуть Францию, в которой жил последние годы. Бывший банкир, находящийся в международном розыске, намерен судиться с местными властями, чтобы сохранить свой статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава АО «БТА-банк» Мухтар Аблязов

Фото: РИА Новости Экс-глава АО «БТА-банк» Мухтар Аблязов

Фото: РИА Новости

«Мне дали 30 дней покинуть Францию. Я подаю в суд»,— написал Мухтар Аблязов в соцсетях. Ситуация для него в целом не новая. В 2013 году он был арестован во Франции по мандату Интерпола. Получить господина Аблязова тогда пытались Россия и Украина, где в его отношении расследовались уголовные дела о хищении средств БТА-банка. Два года финансист провел в тюрьме в ожидании высылки. В 2015 году приказ об экстрадиции подписал тогдашний премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Однако выдача не состоялась — в конце 2016-го решение было отменено Высшим административным судом Франции, который посчитал, что «запрос об экстрадиции в Россию был политически мотивирован».

С тех пор Мухтар Аблязов добивался статуса беженца и получил его в 2020 году по решению Национального суда по вопросам права на убежище.

Нынешнее решение Мухтара Аблязова косвенно свидетельствует о том, что соответствующим правом на убежище во Франции экс-банкир больше не пользуется.

Обязательство покинуть Францию (Obligation de quitter la France, OQTF) такие случаи предусматривает. «Если вы запросили убежище, вы не можете быть удалены с территории до окончательного решения по вашему запросу... Вы можете быть удалены, если разрешение было отклонено, отобрано или не может быть продлено»,— говорится в законе.

В то же время выданное Мухтару Аблязову предписание покинуть страну не означает его автоматической высылки и тем более насильственной передачи сотрудникам органов юстиции другого государства. У него есть возможность сделать это добровольно любым удобным для него образом и даже, в случае денежных затруднений, попросить о помощи власти. По истечении отведенных 30 дней закон допускает помещение иностранца в особый центр — до его высылки — или установление ограничений, вплоть до домашнего ареста. Чтобы добиться отмены предписания, у Мухтара Аблязова и его адвокатов есть 15 дней — с момента подачи жалобы и до вынесения решения действие OQTF приостанавливается.

Обязательство OQTF — мера, широко применяющаяся к людям, которые не имеют права на жительство во Франции или утратили его. По статистике менее 10% следуют этим предписаниям, надеясь на истечение срока действия запрета, который обычно исчисляется 12 месяцами с момента выдачи. Кроме того, ничто не мешает иностранцу, если он исполнил предписание, вернуться затем во Францию, снова запросив вид на жительство.

При этом следует отметить, что Мухтар Аблязов объявлен в международный розыск властями России и Казахстана для исполнения вынесенных их судами приговоров.

В 2020 году Мухтар Аблязов и четверо других фигурантов были заочно осуждены Таганским райсудом Москвы по обвинению в хищении средств БТА-банка на сумму 58 млрд руб. с помощью махинаций с земельными участками. Согласно приговору, Мухтар Аблязов после его экстрадиции в РФ должен провести 15 лет за решеткой, а его экс-подчиненные по банку — от 10 до 13 лет. В Казахстане банкир также заочно приговорен за целый ряд преступлений — махинации, создание организованной преступной группы и убийство — уже к пожизненному заключению.

Алексей Тарханов, Париж; Николай Сергеев