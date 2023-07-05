В Свердловской области застрелили директора строительного завода

В Верхней Пышме (Свердловская область) погиб основатель и директор завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Как рассказали «Ъ» представители предприятия, трагедия случилась в понедельник, 3 июля. По данным портала Е1, Сергея Лухманова застрелили из ружья в его кабинете.

«Там проход свободный. Спасти не удалось. Убийца сбежал. По последней информации, его тело (предполагаемого убийцы) нашли вчера в районе Залесье. Говорят, покончил с собой»,— передает издание слова местного жителя. У Сергея Лухманова остались жена и дети.

В региональном СУ СК «Ъ» отказались комментировать произошедшее.

Завод «Пластблок» производит строительные и утеплительные материалы. Мощность предприятия — до 300 куб. м продукции из полистиролбетона в сутки.

Полина Хабарова, Екатеринбург