Грузовой порт Нагои остановил работу из-за хакерской атаки

Крупнейший в Японии грузовой порт в городе Нагоя остановил разгрузку и погрузку контейнеров в терминалах из-за кибератаки. Хакеры запустили в компьютерную систему порта вирус-вымогатель. Работы были приостановлены с утра 4 июля и, как надеются в порту, будут возобновлены к утру 6 июля. Сейчас специалисты работают над решением проблемы. Свое расследование начала полиция префектуры Айти, сообщает газета«Асахи Симбун».

Грузовой порт Нагои ежегодно обслуживает около 200 млн тонн грузов. Из-за невозможности погрузки и разгрузки в порту образовалась большая очередь из контейнеровозов. Кроме того, накопилось много контейнеров, ожидавших погрузки на суда. Как отмечает издание, если на восстановление системы уйдет больше времени, чем ожидается, серьезно пострадает перевозка грузов в первую очередь для автомобильной отрасли, а также бытовой техники и продуктов.

Алена Миклашевская