Убийство вернуло к семейным ценностям

В Красноярском краевом суде завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела 20-летней Полины Дворкиной (София Кечина). Как указывается в его материалах, в марте 2022 года девушка, разделявшая идеи радикального феминизма, сначала застрелила отца, а затем пришла в детский сад с помповым ружьем, планируя убить мальчиков. Феминистку разоружили и задержали воспитательницы детсада. В последнем слове девушка заявила о раскаянии, отметив, что в СИЗО пересмотрела свои убеждения и поддерживает семейные ценности. Ей назначили срок 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Дворкина (София Кечина)

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Полина Дворкина (София Кечина)

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

В Красноярске краевой суд рассмотрел уголовное дело о стрельбе в детском саду №31, происшедшей в марте прошлого года. О завершении процесса рассказала официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова. Согласно данным СКР, 28 марта 2022 года вооруженная Полина Дворкина беспрепятственно зашла в детсад №31 и направилась в группу «Карамельки». Дорогу она знала: за пару дней до нападения Дворкина приходила туда под предлогом трудоустройства.

Ствол помпового ружья 12-го калибра девушка засунула в голенище сапога, приклад ружья скрывало пальто. Но встретившие ее воспитатели все-таки заметили оружие. Они не пустили девушку в основное помещение группы, где находились 17 детей в возрасте трех-четырех лет, и попытались отнять ствол. В этот момент произошел выстрел. К счастью заряд попал в стену, и никто не пострадал.

Воспитательницы разоружили нападавшую и удерживали ее до приезда полиции (в дальнейшем задержавших вооруженную преступницу сотрудниц детсада наградили медалями «За отвагу»). В карманах девушки обнаружили около 40 патронов с картечью и газовый баллончик.

Вскоре выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка убила своего отца: спящего мужчину дочь дважды ударила гантелей по голове, а затем добила его выстрелом.

В отношении Полины Дворкиной возбудили уголовное дело. Ей инкриминировали ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Следствие установило, что Полина Дворкина, которая работала поваром в одной из сетей фастфуда, прониклась идеями радикального феминизма. Для погружения в тему девушка изучала труды основоположников движения. В честь известной американской писательницы-феминистки Андреа Рита Дворкин сибирячка взяла ее фамилию (раньше девушку звали София Кечина). «По версии следствия, у Дворкиной на почве увлечения с 2014 года идеями феминизма и трудами зарубежных авторов по данной тематике в совокупности с имеющимся у нее расстройством психики возникла ненависть к лицам мужского пола»,— рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В мае 2023 года расследование было завершено.

В первый день процесса, который проходил в краевом суде, девушка заявила, что вину признает частично.

Гособвинение по делу поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник, который потребовал для подсудимой 19 лет заключения. «В судебных заседаниях нами был восстановлен весь долгий путь Дворкиной по подготовке к совершению преступлений, а именно: смена фамилии, прохождение обучения по владению оружием, получение лицензии на приобретение оружия. Вся процедура по подготовке к преступлениям у Дворкиной заняла практически полгода. Пришла ли Дворкина в детский сад для трудоустройства? Конечно, нет! Она пришла на разведку. На разведку места своего преступления»,— заявил в судебных прениях краевой прокурор.

Выступая с последним словом, Полина Дворкина просила суд отнестись к ней со снисхождением. В начале своей речи девушка заявила, что, находясь в камере СИЗО, пересмотрела свои взгляды.

«Ребенок и семья — вот главные ценности в жизни. Я это поняла уже после совершения преступления,— читала она написанный текст.— Я очень раскаиваюсь в случившемся, мне стыдно перед пострадавшими. Мне стыдно, что я лишила жизни отца, который дал мне жизнь. Прошу прощения у родителей, чьи дети были в группе».

В среду по делу вынесли приговор. Председательствующая в процессе судья Ирина Шматова назначила обвиняемой 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года после освобождения. Кроме того, рассказали в пресс-службе суда, Полине Дворкиной назначено амбулаторное лечение у психиатра.

Своей матери, потерявшей мужа, девушка выплатит компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. вместо затребованных 10 млн руб.

Общаться с журналистами после оглашения приговора девушка не стала. Будут ли стороны обжаловать решение, пока неизвестно.

Константин Воронов, Новосибирск