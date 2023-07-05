Высокопоставленных чиновников УФСИН задержали по обвинению в коррупции в Крыму

Правоохранители задержали первого заместителя начальника УФСИН по Крыму и Севастополю, а также и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-2 по подозрению в получении взяток, сообщили «Ъ» в региональном СКР. Имена задержанных не разглашаются.

Первый замначальника республиканского УФСИН был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками крымского УФСБ и республиканского управления Росгвардии. Замначальника СИЗО-1 и и. о. начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе. Еще один фигурант уголовного дела — предпринимательница из Санкт-Петербурга.

По данным следствия, с прошлого года ее фирма на договорной основе ежедневно доставляла посылки для нужд заключенных без соответствующего досмотра, выплачивая ответственным чиновникам УФСИН денежное вознаграждение.

Задержанным вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Проводятся следственные мероприятия по выявлению остальных участников коррупционной схемы. Задержанные дают показания»,— уточнили «Ъ» в региональном СКР.

Александр Дремлюгин, Симферополь