В Самаре ограничат движение транспорта из-за Грушинского фестиваля

В Самаре с 08:00 (MSK+1) 29 июня до 08:00 3 июля приостановят движение транспорта в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничения введут из-за проведения всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также на машины с пропусками, согласованными полицией и выданными дирекцией фестиваля.

Как прошел Грушинский фестиваль в 2022 году – в фотогалерее «Ъ-Волга» «Остатки былой Груши».

Ани Айвазян