В результате обстрела поселка в Курской области повреждено здание школы

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. В результате повреждены жилой дом и местная школа. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом»,— написал он в своем Telegram.

В последний раз об обстрелах приграничных населенных пунктов в Курской области сообщалось 3 июля. В селе Троицкое в Кореневском районе в местной школе выбило стекла. Также один человек был ранен при обстреле животноводческого комплекса в Елизаветовке.

Олеся Павленко