За полгода в России заработали объекты возобновляемой генерации мощностью 264 МВт

Совокупная мощность объектов на основе возобновляемых источников энергии, которые заработали в России за первые шесть месяцев 2023 года, составляет 264 МВт. Это на 72% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

За полгода в России заработали ветроэлектростанции совокупной мощностью 192 МВт, в том числе Кольская ВЭС — 32 МВт, Кузьминская ВЭС — 160 МВт, еще 24,9 МВт приходится на Красногорскую малую ГЭС. На солнечные электростанции компании «Юнигрин энерджи» пришлось 44,1 МВт, а на Краснополянскую ГЭС ЛУКОЙЛ — 3,3 МВт.

Как сообщил глава ассоциации Алексей Жихарев, на фоне санкций инвесторы отказались от реализации лишь четырех из ранее запланированных проектов на основе возобновляемых источников энергии. По его словам, остальные проекта остаются актуальными «с определенной отсрочкой».

Совокупная мощность возобновляемой генерации в России составляет 6044 МВт, это на 540 МВт больше, чем годом ранее. Глава ассоциации ожидает, что с 2024 года объемы строительства таких объектов вырастут в два раза, а в 2025 году будет установлен новый рекорд — этот показатель достигнет 1500 МВт.

Подробнее о ситуации на рынке возобновляемой энергии в России — «ВИЭ дважды не продается».

Анастасия Ларина