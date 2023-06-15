Возобновляемые перспективы

Сегмент ВИЭ-энергетики сильнее остальных ощутил влияние санкций. Уход иностранных производителей уже привел к задержкам ввода объектов. Так что в ближайшие годы доля возобновляемой генерации, которая сейчас составляет менее 1%, серьезно не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевая проблема для развития альтернативной энергетики — уход компаний, поставляющих оборудование для генерации СЭС и ВЭС

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ключевая проблема для развития альтернативной энергетики — уход компаний, поставляющих оборудование для генерации СЭС и ВЭС

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Развитие возобновляемой энергетики в России в прошлом году столкнулось с трудностями в связи с уходом из страны таких крупных инвесторов, как Fortum и Enel, а также производителей целевого оборудования. Участники рынка начали сообщать о потенциальных проблемах еще весной 2022 года, в результате чего конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе ВИЭ в рамках федеральной программы ДПМ ВИЭ 2.0 был перенесен на весну 2023 года (с 22 марта по 7 апреля).

Ключевая проблема — уход компаний, поставляющих оборудование для генерации СЭС и ВЭС, прежде всего компания Vestas, Siemens, Largerwey, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Наряду с проблемами в логистике и платежами это стало причиной задержки в реализации целого ряда проектов. Как уже сообщал «Ъ», инвесторы в «зеленую» генерацию могут задержать запуск проектов общей мощностью до 3 ГВт. Это более 60% реализующихся проектов.

По словам господина Горчакова, определенный позитив в 2022 году все-таки был. В частности, кратно вырос объем заключенных свободных двухсторонних договоров СДД ВИЭ — около 1 млн кВт•ч, были введены новые крупные объекты — Элистинская СЭС, Кольская ВЭС. «Мы не ожидаем, что по объему ввода новых мощностей в ближайшие годы удастся достигнуть рекордных показателей 2021 года. Если до конца 2023 года удастся выстроить новые логистические цепочки и хотя бы частично найти замену импортному оборудованию, ввод новых мощностей будет сопоставим с 2022 годом»,— считает господин Горчаков.

Мощность пострадала

Инвесторы в «зеленую» генерацию также столкнулись с подорожанием оборудования и строительства объектов ВИЭ. В декабре 2022 года стало известно, что на фоне всплеска цен Минэкономразвития и Минпромторг предварительно поддержали предложение инвесторов проиндексировать тариф новых солнечных и ветряных электростанций на 20%. Против такой меры выступало Минэнерго: это позволило бы реализовать запланированные ВИЭ-проекты, но при условии уменьшения объема их мощности.

Совокупный ввод новых ВИЭ-мощностей (СЭС, ВЭС и малые ГЭС) уже упал с 1212 МВт в 2021 году (только по ДПМ ВИЭ) до 393 МВт (падение почти в три раза). Общая мощность новых мощностей ВИЭ, введенных в 2022 году, составила 412 МВт.

При этом правительство РФ не отказалось от планов по развитию ВИЭ. Проектам ДПМ ВИЭ, отобранным до 1 января 2022 года, была предоставлена нештрафуемая отсрочка на 24 месяца. Также инвесторам в «зеленую» генерацию была предоставлена возможность отказаться от реализации проектов ДПМ ВИЭ без штрафа до конца 2022 года. Не последовало и решений по снижению целевых показателей в области ВИЭ.

Совокупная поддержка проектов ВИЭ на втором этапе (ДПМ ВИЭ 2.0) составит 360 млрд рублей. Финансовые параметры этой программы пока не пересматривались. Принятый бюджет на 2023 год в сфере экологии говорит о том, что данное направление признается приоритетным, отмечает Светлана Ерхова, эксперт по экономическим вопросам Госдумы РФ. Важно, что значительная часть основополагающих для развития ВИЭ-энергетики решений к текущему моменту уже принята, подчеркивает она. Среди них ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года), а также программа ДПМ 2.0, которая решением правительства РФ продлена на период 2025–2035 годов.

Заявленные планы по вводу новых объектов генерации пока остаются достаточно скромными. Как сообщает АРВЭ, общий объем ввода мощностей возобновляемой генерации в России в 2023 году составит 438 МВт, в 2024 году — 482 МВт, а в 2025 году — 1,25 ГВт. К концу 2025 года совокупный объем составит 2,17 ГВт, установленная мощность объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии, достигнет 6,17 ГВт. При этом к концу 2025 года будет запущено 645 МВт солнечных и почти 1,4 ГВт ветряных электростанций, а также 128 МВт малых гидростанций.

При выполнении этих планов доля установленной мощности объектов ВИЭ в энергосистеме России составит 2–3%, комментирует директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. По итогам прошлого года общая доля ВИЭ в выработке составляла около 20%, но 19% из них пришлось на ГЭС, тогда как доля СЭС и ВЭС составила менее 1%. Минэнерго утвердило схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы, в соответствии с которой совокупной мощность ВИЭ-электростанций в 2028 году достигнет 7,5 ГВт, что составит 3% всей установленной мощности электростанций ЕЭС России, добавляет господин Тайкетаев.

По словам доцента факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Владислава Силкина, объем мощностей, который в России планируется ввести в 2023 году (438 МВт), в Китае вводится ежедневно, а в США каждые пять дней. В 2022 году ветровая и солнечная энергии впервые стали основным источником электроэнергии в Европейском союзе. Их доля в общем объеме производства электроэнергии в Европе составила 22,3%.

В России в региональном разрезе есть десяток регионов-лидеров, где доля ВИЭ в балансе установленной мощности уже превышает среднемировые уровни, в их числе Республика Алтай (100%), Калмыкия (96%), Адыгея (93,4%), Астраханская область (45,7%), Кабардино-Балкария (33,2%), Крым (26,7%), Камчатский край (21,6%), Северная Осетия (21,5%) Карелия (21,2%), Ставропольский край (12,2%). Однако на севере и востоке страны расположены огромные территории, электросетевая инфраструктура которых не готова к тому, чтобы принять значительные объемы ветровой и солнечной энергии, отмечает господин Силкин. Он считает, что решение инфраструктурных проблем позволит придать дополнительный импульс возобновляемой энергетике и экономическому развитию этих регионов.

Критически важные поставки

Главная трудность — поиски новых каналов поставок критически важного оборудования, в первую очередь генераторов и лопастей для ветрогенераторов, указывает Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам». Он добавляет, что наиболее вероятным решением этой проблемы станет запуск производства совместно с китайскими компаниями (Goldwind, Envision, Mingyang, Shanghai Electric).

В ближайшие два-три года в России может появиться не менее двух новых производителей генерирующего оборудования для ветрогенерации, знает Светлана Ерхова. По ее словам, Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) собирается привлечь к развитию сектора ВИЭ китайскую компанию как крупного производителя комплектующих к ветроустановкам, разрабатываются нормативные платформы на законодательном уровне в области регулирования земельных и природоохранных отношений.

«Основные сложности в том, что мы не владели интеллектуальной собственностью на производство ряда критически важных компонентов и всего дизайна в целом ни у одного современного ветрогенератора»,— говорит генеральный директор ООО «Ветропарк», основатель РАВИ Игорь Брызгунов. До февраля 2022 года в России действовали три OEM (Original Equipment Manufacturer) по производству ветроэнергетических установок (ВЭУ): Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) и «Новавинд» (подразделение «Росатома»).

Vestas и Siemens ушли из страны вместе с технологией, а SGRE ушла на полгода ранее по причине нерентабельности бизнеса. Заводы, которые на них работали, пришлось законсервировать, то есть целое направление — производство ветрогенераторов мощностью 3,5 МВт каждый и более — обнулили, говорит господин Брызгунов. Он считает, что вопрос можно решить двумя путями: пойти по пути НИОКР и разработать собственную ВЭУ либо выкупить полностью технологию и адаптировать ее под собственное производство.

Учитывая, что опыт работы в этой сфере уже есть, первый путь, с собственными исследованиями, займет три-четыре года, второй, с выкупом технологии,— от двух до трех лет. Это сжатые, но реальные сроки. «В настоящий момент абсолютно все компоненты для производства отечественных ветрогенераторов мультимегаваттного класса могут производиться или уже производятся предприятиями российской промышленности»,— утверждает основатель РАВИ.

Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров среди наибольших рисков называет недоступность IT-инфраструктуры на иностранном программном обеспечении. «Проекты с участием зарубежных партнеров приостановлены, но это некритично. Например, компания Enel ушла с российского рынка, а азовский ветропарк ПАО "Энел Россия" продолжает работать в штатном режиме»,— говорит он.

По мнению господина Петрова, в нынешних условиях необходимо развитие собственных компетенций в области ВИЭ и в этом направлении есть существенные результаты у «Росатома». Входящее в корпорацию АО «НоваВинд» активно реализует проекты в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

«Многие европейские производители ушли с нашего рынка, но ветровые электроустановки уже начали изготавливать в России. Основное производство солнечных панелей традиционно было сосредоточено в Китае, однако у нас также уже освоено их изготовление, пусть даже не по самым современным в отрасли технологиям»,— говорит Евгений Фатеев, заместитель директора группы компаний SRG. В текущей ситуации он также не ждет ощутимого роста в сегменте ВИЭ-энергетики. Инвестиции в традиционные источники эффективнее с точки зрения окупаемости, считает господин Фатеев.

Энергопрофицитный регион

В Петербурге и Ленинградской области хороший потенциал для развития возобновляемой энергетики, считает господин Асикритов. Близость к акватории Финского залива обеспечивает необходимые условия для реализации ветроэнергетических проектов. В Ленобласти уже есть планы по строительству ветропарков. Так, к концу 2024 года планируют завершить строительство ветропарка мощностью 24,9 МВт в деревне Вистино Кингисеппского района. Еще более крупную ветровую электростанцию мощностью 71,4 МВт собираются запустить в Свирице Волховского района Ленинградской области. По оценке девелопера ветропарка, срок ввода в эксплуатацию остается в горизонте 2024–2025 годов.

Среди барьеров для развития ВИЭ в регионе эксперты называют энергопрофицитность. По данным последних лет, в субъекте в среднем производится на 35–40% электроэнергии больше, чем фактически потребляется, говорит господин Ковалев. Причем львиную долю выработки обеспечивает Ленинградская АЭС, а технически снизить производство электроэнергии на атомных электростанциях тяжелее относительно ТЭС или ГЭС.

С отказом Финляндии и Прибалтики от российской электроэнергии ситуация может только обостриться в ближайшие годы. В таких условиях строительство ВИЭ может иметь смысл только в случае замены объектов традиционной энергетики или возведения под конкретные цели, например, выработку водорода, как это планировалось в рамках Кольской ВЭС, считает господин Ковалев.

Регион энергопрофицитный, но осенью 2022 году в 40 регионах России конечные цены на электроэнергию составляли 8 рублей за кВт•ч, а в Ленобласти — больше 10 рублей за кВт•ч, указывает господин Брызгунов. Ветропарк, по его словам, может давать стоп-цену 3,5 рубля за кВт•ч (стоп-цена означает, что 15–20 лет потребитель будет получать электроэнергию по указанной стоимости).

«Очевидно, что без ясности в вопросе наличия отечественного ветрогенератора затевать новые проекты никто не будет. Однако именно в Петербурге находится большая энергетическая компания, для которой производство турбин является комплиментарным. Они рассмотрели вопрос производства и готовы его начать. При благоприятных условиях в 2025 году мы получим отечественный ветрогенератор, на который будем иметь полную интеллектуальную собственностью»,— говорит он.

Перспективным направлением для региона также является создание микрогидроэлектростанций для производства «зеленого» водорода, считает господин Петров. На обширной сети рек в Ленобласти уже работает восемь ГЭС. «В Ленинградской области создана эффективная система поддержки инвесторов. Для сопровождения проектов в формате "единого окна" работает Агентство экономического развития Ленинградской области, а также принят ряд налоговых льгот для инвесторов»,— добавляет профессор.

Виктория Алейникова