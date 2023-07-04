Венгрия будет блокировать военную помощь Украине до исключения банка OTP из списка «спонсоров войны»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать инициативы Евросоюза о выделении средств на вооружение Украины до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка «международных спонсоров войны».

«Наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине»,— сказал господин Сийярто на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИДа подчеркнул, что речь идет не только о €500 млн, выделение которых из Европейского фонда мира Венгрия заблокировала в середине мая, но и о будущих военных траншах Киеву. Он заявил, что претензии Украины к банку «смехотворны» и финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Господин Сийярто 17 мая уже говорил, что Будапешт не согласует выделение денег Украине до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского банка. 23 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что решит эту проблему. При этом Венгрия не заблокировала принятие 11-го пакета санкций против России, который был введен 23 июня.

Эрдни Кагалтынов