Боррель пообещал заставить Венгрию согласиться на поставки оружия Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Венгрия по-прежнему продолжает блокировать выделение траншей военной помощи для Украины. Однако, по его словам, это проблема будет решена.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша помощи, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине»,— сказал Жозеп Боррель на встрече министров обороны Евросоюза, его слова приводит пресс-служба.

Недавно Венгрия заблокировала новый транш на поставки оружия для Украины на €500 млн из Европейского фонда мира. Украина должна была получить эту сумму 22 мая. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснял, что Будапешт не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского OTP Bank. Венгрия настаивает на исключении организации из украинского списка «международных спонсоров войны». О блокировании Венгрией еще одного пакета военной помощи в размере €1,5 млрд СМИ писали в январе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина