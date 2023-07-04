Берег поделят по-новому

Арбитражный суд Краснодарского края заново рассмотрит спор ООО «Порт Виктория» и межрегионального управления Росимущества о праве собственности на земельный участок, расположенный на берегу Черного моря в Новороссийске, известный как Волочаевский пляж. Компания планирует построить на спорной территории терминал по перевалке зерна и металла. В конце прошлого года окружной арбитраж признал участок собственностью государства, но Верховный суд (ВС) России направил дело на новое рассмотрение, указав на обстоятельства, имеющие существенное значение. Юристы не исключают, что при пересмотре спора требования инвестора будут удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметом спора является участок на берегу Черного моря, известный в Новороссийске как Волочаевский пляж

Фото: bloknot-novorossiysk.ru Предметом спора является участок на берегу Черного моря, известный в Новороссийске как Волочаевский пляж

Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд России направил на пересмотр спор ООО «Порт Виктория» и межрегионального управления Росимущества о праве собственности на земельный участок, в границы которого включена береговая полоса Черного моря.

«Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28 ноября 2022 года отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края»,— говорится в резолютивной части определения ВС.

Предметом спора выступает земельный участок площадью 0,87 га между военной гаванью и ООО «БТОФ-Терминал». Территория известна в Новороссийске как Волочаевский пляж — несанкционированное место отдыха жителей восточной части Новороссийска (других пляжей здесь нет).

В 2020 году стало известно, что компания «Порт Виктория» планирует построить на Волочаевском пляже терминал по перевалке зерна и металла в чушках грузооборотом 2,5 млн т в год и стоимостью 3 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Виктория» зарегистрировано в Новороссийске в апреле 2019 года. Компания специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом. Генеральным директором ООО «Порт Виктория» является Руслан Лисовой, учредителями в равных долях — ООО «Порт Инвест» и Артем Колчекьян. Выручка по итогам 2022 года составила 7,3 млн руб., чистый убыток — 856 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Кубань», против строительства портового терминала выступали городские активисты. Несколько десятков человек записали видеообращение к президенту России с просьбой обеспечить им свободный доступ к береговой полосе. Следом межрегиональное управление Росимущества обратилось в краевой арбитраж с иском о признании отсутствующим права собственности «Порта Виктория» на морской берег. Согласно позиции истца, участок незаконно выбыл из собственности России после того, как администрация города, «превысив полномочия», сдала его в аренду ООО «Строй-Траст», позже компания через суд оформила землю в собственность, затем продала ее физлицу, а в 2019 году территорию выкупила компания «Порт Виктория» для реализации инвестпроекта.

В июне 2022 года суд первой инстанции признал исковые требования необоснованными, отметив, что, поскольку право федеральной собственности на земельный участок не было зарегистрировано, администрация города сдала его в аренду правомерно. Кроме того, суд обратил внимание на наличие на участке эллинга (лодочный домик), принадлежащего ООО «Порт Виктория». Наличие объекта недвижимости, по оценке суда, закрепляет за обществом исключительное право на приватизацию земельного участка.

Спустя месяц Росимущество обжаловало это решение. Суд апелляционной инстанции определил, что участок в силу прямого указания закона относится к собственности России. На сторону Росимущества встал и окружной арбитражный суд.

Вместе с тем в определении ВС отмечено, что при принятии судебных актов по настоящему делу суды не исследовали все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. В том числе суды не учли, что на момент рассмотрения спора земельный участок был включен в границы морского порта Новороссийск на основании распоряжения правительства России от третьего февраля 2022 года.

Связаться с гендиректором ООО «Порт Виктория» Русланом Лисовым по телефонам, указанным в реквизитах компании, не удалось.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что указания ВС будут обязательными для нижестоящих судов при повторном рассмотрении дела.

«В определении суда высшей инстанции сделан вывод о необоснованности позиции судов при первом рассмотрении дела, а также указано на необходимость исследования вопроса о границах земельного участка, о его вхождении полностью либо частично в береговую полосу Черного моря, для того чтобы определить правовой режим использования участка, а также полномочия лиц, имеющих права на распоряжение спорной землей. По результатам исследования данных вопросов суды смогут прийти к выводу о возможности удовлетворения требований ООО "Порт Виктория"»,— считает господин Шицле.

Наталья Решетняк

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