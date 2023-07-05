«Бауцентр» вписался в «Акварель»

Российская структура, подконтрольная владельцам французского ритейлера Auchan, закрыла сделку по продаже в подмосковном Пушкино торгового комплекса «Акварель» якорному арендатору объекта — калининградской DIY-сети «Бауцентр». Торговые сети редко выкупают арендуемые площади. Но из-за попыток иностранных владельцев недвижимости уйти с российского рынка, по прогнозам экспертов, таких сделок будет больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Бел / ТРЦ «Акварель» Пушкино Фото: Яна Бел / ТРЦ «Акварель» Пушкино

Информацию о закрытии в конце весны 2023 года «Нью Иммо Холдингом» (российская структура семьи основателя французских ритейлеров Auchan, Leroy Merlin и Decathlon Жерара Мюлье) сделки по продаже площадей торгового комплекса «Акварель» в подмосковном Пушкино “Ъ” обнаружил в опубликованной на днях отчетности компании. Там указывается, что права собственности на объект полностью перешли к «Бауцентр Рус», управляющему магазинами основанного в Калининграде одноименного DIY-ритейлера.

Об открытии в Пушкино комплекса компания Ceetrus (так ранее назывался «Нью Иммо») объявляла в 2019 году. Тогда же сообщалось, что якорным арендатором объекта выбран «Бауцентр», для которого это стало первым гипермаркетом в Подмосковье. В отчетности «Нью Иммо» детали сделки не раскрываются. В компании на вопросы “Ъ” не ответили. Получить комментарии в «Бауцентре» не удалось.

Владельцами «Бауцентр Рус» в СПАРК указаны Владимир Матвейчук, чьи 40% долей переданы в доверительное управление, Максим Гаврилов и Инна Давыдова (по 30%). В 2022 году выручка компании выросла на 12% год к году, до 35,15 млрд руб., чистая прибыль осталась на прежнем уровне — 2,4 млрд руб. В рейтинге Infoline крупных DIY-сетей в 2022 году «Бауцентр» занимал седьмое место, опережая OBI.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что возможность выкупа «Бауцентром» «Акварели» обсуждалась с момента строительства объекта арендопригодной площадью около 15 тыс. кв. м. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева не исключает, что условия по возможному выкупу объекта были зафиксированы в договоре аренды.

Источник “Ъ” оценивает сумму сделки минимум в 500 млн руб. Он полагает, что «Бауцентр» платил средства частями и не исключено, что вся сумма была переведена продавцу до начала российско-украинского военного конфликта. По его словам, весной этого года была полностью завершена регистрация в Росреестре прав собственности «Бауцентра» на объект.

Опрошенные “Ъ” консультанты не слышали о продаже других объектов недвижимости, которыми владеют в России структуры семьи Мюлье,— а это большая часть площадей, где сейчас расположены магазины Auchan. Эта сеть продолжает работать в России. В мае «Ведомости» сообщали, что французский холдинг ищет покупателя на российский бизнес Decathlon, называя в числе претендентов турецкую FLO Retailing и ливанскую Azadea — традиционных интересантов на магазины уходящих с российского рынка брендов.

Еще до событий февраля 2022 года компания реализовывала свои активы, отмечает Евгения Хакбердиева. По ее мнению, «Нью Иммо» мог принять решение о продаже торгового комплекса «Акварель», чтобы снять с себя эксплуатационные расходы.

С начала 2000-х годов ритейлеры минимизировали приобретение в собственность торговых площадей, в том числе и арендуемых, говорит партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Для сетей эта была стратегия оптимизации затрат. Но ситуация может измениться, считает эксперт: «Учитывая, что многие иностранные компании пытаются выйти из части российских активов, число таких сделок в обозримой перспективе вновь может увеличиться». По словам источника “Ъ” в одной из DIY-сетей, покупка торговых площадей сейчас позволяет ритейлерам сократить расходы на аренду помещения.

Халиль Аминов, Алина Савицкая