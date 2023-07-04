Город назначил цену

Администрация Уфы и аффилированное с группой ПСК-6 ООО «Специализированный застройщик СУ №17 ПСК-6» вновь встретились в суде. В 2020 году застройщик, который годом ранее взял на себя обязанности по развитию квартала, ограниченного улицами Айской, Владивостокской, 8 марта и Революционной, добровольно согласился выплатить мэрии 283 млн руб., но затраты городского бюджета на расселение жильцов аварийных домов превышали 536 млн руб. Поэтому администрация Уфы обратилась в суд с просьбой взыскать с застройщика оставшуюся сумму. Параллельно структура ПСК-6 направила встречный иск, в котором просит мэрию продлить срок действия договора развития квартала, который истек в апреле, до конца июня 2027 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Андрея Носкова вновь судится с администрацией Уфы

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Компания Андрея Носкова вновь судится с администрацией Уфы

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Администрация Уфы просит арбитражный суд Башкирии взыскать с ООО «Специализированный застройщик СУ №17 ПСК-6» (входит в группу компаний ПСК-6, бенефициарами которой являются Андрей Носков и члены его семьи) 263,2 млн руб. выкупной цены по договору развития территории, ограниченной улицами Айской, Владивостокской, 8 марта и Революционной.

В 2011 году мэрия заключила договор с ООО «Строймонтаж», а оно в 2019 году уступило его ПСК-6. Срок действия договора – до апреля 2023 года. По данным „Ъ“, в 2013 году прежний застройщик планировал снести в квартале 49 жилых домов и пять нежилых объектов. 34 аварийных дома были расселены, на эти цели из бюджета города были выделены 536,6 млн руб. На освободившемся месте «Строймонтаж» был намерен возвести многоэтажное жилье общей площадью около 129 тыс. кв. м.

Согласно проекту планировки квартала, утвержденному мэрией Уфы в 2022 году, в квартале запроектированы шесть многоэтажных домов (157,1 тыс. кв. м), два детских сада, автомобильные парковки.

Как сообщили „Ъ“ в мэрии Уфы, застройщик не выполнил свои обязательства по расселению аварийных домов, поэтому муниципалитет за счет бюджета выкупил у собственников квартир изымаемые помещения и земельные участки, а также предоставил благоустроенное жилье тем, кто проживал в многоквартирных домах на условиях социального найма. После был предъявлен иск к застройщику о взыскании выкупной цены.

ООО «Специализированный застройщик СУ №17 ПСК-6», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в сентябре 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Среди учредителей — Андрей Носков (52%), Олег Филиппов и его супруга Виктория Тарасова (дочь господина Носкова; по 24%). Финансовая отчетность компании за 2022 год не опубликована.

В октябре 2019 года администрация Уфы взыскала со «Строймонтажа» 283,6 млн руб., потраченных на расселение аварийных домов в квартале. Ответчик тогда указывал, что администрация проводила расселение «самовольно», так как срок исполнения обязательств по договору не наступил. Кроме того, компания отмечала, что город не исполнял свои обязательства, что препятствовало исполнению договора развития. Однако суд эти доводы опроверг. Апелляционная инстанция не нашла причин для изменения решения.

В январе 2020 года мэрия заявила в суде о процессуальном правопреемстве – исполнять решение суда должно было СУ №17 ПСК-6. В феврале того же года стороны заключили в арбитражном суде республики мировое соглашение, растянув выплату компенсации на четырехлетний срок, до 1 января 2024 года.

По данным собеседника „Ъ“, знакомого с ситуацией, застройщик выполняет свои обязательства по выплате долга по мировому соглашению двухлетней давности, но мэрия решила взыскать и оставшуюся часть средств, потраченных на расселение аварийных домов.

Параллельно «Специализированный застройщик СУ №17 ПСК-6» подал встречный иск к мэрии. Он был выделен судом в отдельное производство. Застройщик просит суд обязать администрацию внести изменения в договор о развитии квартала. В частности, компания считает, что администрация должна продлить срок действия договора развития квартала до 30 июня 2027 года, а также внести в текст документа пункт о том, что жилые помещения для переселения нанимателей должны быть равнозначными по общей площади ранее занимаемым.

Получить комментарии в ПСК-6 вчера не удалось.

Взаимоотношения с мэрией также осложняет ситуация в квартале улице Шота Руставели, где ПСК-6 планирует построить ЖК «Друзья-соседи». Там застройщик передал переселенцам из аварийных домов помещения той же площади, что они занимали. Семьи это не устроило, и от переезда многие отказались. Теперь мэрия пытается урегулировать эту проблему.

Первое заседание по иску о внесении изменений в договор развития квартала назначено на 6 июля.

Наталья Балыкова