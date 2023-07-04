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Коммерсантъ FM
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В Москве построят новый центр для военного комиссариата

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о постройке нового центра для военного комиссариата. Решение о постройке принято с целью улучшить условия для граждан, поступающих на военную службу, а также для сотрудников военного комиссариата города. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что центр построят недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве. Сейчас центральный военный комиссариат Москвы расположен по адресу: проспект Мира, 15.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета и об электронных повестках. Одной из задач закона Владимир Путин назвал «исправление бардака».

Сроки создания и введения реестра планируется определить с 1 июля по 31 декабря. В этот период планируется апробация методических, организационных и технологических условий для ведения реестра. Предполагается, что оператором станет Минобороны.

Полина Мотызлевская

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