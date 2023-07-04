На Юго-Восточной железной дороге в июне на 3,7% выросла погрузка

На Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в июне 2023-го увеличилась погрузка — она достигла 7,2 млн т, что на 3,7% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

С начала года на станциях ЮВЖД погружено 43,6 млн т (+0,6%), наибольший рост — по зерну (3 млн т, почти в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года); количество железной и марганцевой руды увеличилось до 20 млн т (+1,1% к полугодию 2022 года). Также выросла погрузка цемента (1,2 млн т, +8,3%), нефти и нефтепродуктов (874,8 тыс. т, +33,5%) и лома черных металлов (до 187,4 тыс. т, +25,4%).

Грузооборот за полгода уменьшился на 15,8% и составил 35,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 15,7% и составил 44 млрд т-км.

Екатерина Мелостная