ООН утверждает, что с июля 2022 года содействовала введению ряда исключений из санкций США, Британии и Евросоюза в отношении экспорта российских продовольствия и удобрений. Однако международная организация признает, что проблемы с нехваткой удобрений в настоящее время сохраняются.

«С момента подписания Меморандума о взаимопонимании (между Россией и ООН.— "Ъ") в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия по взаимодействию с соответствующими властями, в том числе в Евросоюзе, Великобритании и США, а также с частным бизнесом для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений»,— говорится в заявлении на сайте ООН.

В комментарии ООН подчеркивается, что первым шагом для облегчения доступа продуктов питания и удобрений из России на мировой рынок было создание правовых и политических механизмов. В частности, международная организация способствовала выдаче генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями. Кроме того, при содействии ООН в 9-м пакете санкций ЕС были предусмотрены «частичные послабления».

В то же время ООН признает, что «региональные и страновые различия и пробелы сохраняются». «Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах. ООН продолжает работать над ключевыми решениями, такими как сотрудничество с Афрэксимбанком для содействия торговле между российскими производителями продуктов питания и удобрений и покупателями в африканских странах, а также возобновлением работы основных маршрутов доставки удобрений и аммиака»,— говорится в сообщении.

В конце мая глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен сообщила, что организация ведет совместную работу с Африканским экспортно-импортным банком по разработке платформы для облегчения обработки трансакций, связанных с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений в Африку. Она уточнила, что сотрудничество с Афрэксимбанком направлено на устранение сбоев в торговых операциях и создание более гибкой процедуры комплексной проверки клиентов в условиях санкций.

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Соглашение действует до 17 июля. Для дальнейшего продления сделки Россия, в частности, требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки. В Кремле также заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

Милена Костерева