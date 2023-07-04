Пекин отменил запланированный на следующую неделю визит Борреля

Китай отменил визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщила официальный представитель службы Набула Массарали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«К сожалению, китайская сторона уведомила нас, что намеченный на следующую неделю визит больше невозможен и мы должны искать альтернативы»,— сказано в заявлении госпожи Массарали (цитата по Reuters).

Ранее сегодня, 4 июля, Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Пекине Хорке Толедо сообщило, что на следующей неделе Жозеп Боррель отправится в Пекин, где проведет встречи с китайскими чиновниками, в том числе с главой МИДа Цинь Ганом. В комментарии в китайском МИДе заявили, что у них нет информации о визите.

Олеся Павленко