Что касается компромиссов с Россией, на сегодня такой сценарий едва ли возможен. Что же дальше? Скорее всего, события будут развиваться по инерции. Интересно, что станет с расширением переговорного формата. Похоже, что ничего. Впрочем, посмотрим. В США сейчас короткие каникулы по случаю Дня благодарения. Возможно, за это время Дональд Трамп и его советники хорошенько подумают и выдадут на-гора какой-то новый сценарий. Бюджет же ЕС рано или поздно его примут. Договорятся, ведь при всем несовершенстве и слабости данного института ему нет альтернативы. В одиночестве быть нынче опасно, оно страшит. Слишком много угроз со всех сторон.