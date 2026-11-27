«Ответ очевиден — стратегии нет»
Дмитрий Дризе — об очередном расколе внутри ЕС
Лидеры ЕС провалили первый раунд обсуждения семилетнего бюджета. Главный камень преткновения — дальнейшая поддержка Украины. Страны-лидеры, в частности, Германия настаивают на всеобщем участии в этом проекте. С такой постановкой вопроса согласны далеко не все. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа в любом случае будет помогать Киеву.
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В ЕС опять раскол. Страны объединения собрались, пожалуй, на самый сложный саммит последнего времени. Партнерам необходимо решить вопрос денег, обсуждается семилетний бюджет сообщества. Автоматически это затрагивает и другую болезненную тему: что дальше, к чему мы идем и куда придем? Украина, естественно, в центре внимания. Проект документа предусматривает, что в ближайшую семилетку Киев должен получить €100 млрд в качестве средств поддержки.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш задается логичным вопросом: хорошо, мы платим, но сколько это может еще продолжаться? Есть ли на этот счет стратегия? Ответ очевиден — стратегии нет. Позиция Праги такова: давайте поддерживать Киев отдельными займами вне основного финансового документа сообщества. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен настаивают, что в финансировании Украины должны участвовать все 27 стран без исключения.
Берлин даже пригрозил заблокировать принятие бюджета, если повторится ситуация с прошлым кредитом, от участия в котором освободили Венгрию, Словакию и Чехию.
Не будем погружаться с головой в европейские споры. В чем главная проблема, понятно: нужно остановить боевые действия. Но как это сделать и за счет чего, ответа нет. При этом над нынешними руководителями Старого Света в буквальном смысле нависают ультраправые и ультралевые популисты, которые обещают рядовым гражданам всевозможные материальные блага и мир во всем мире. В то же время риски разрастания конфликта и его превращения в большую европейскую войну возрастают буквально каждый день.
Можно сказать с высокой долей уверенности: Европа Украину без поддержки не оставит, хотя бы потому, что в этот проект уже вложено слишком много ресурсов и политического капитала.
Что касается компромиссов с Россией, на сегодня такой сценарий едва ли возможен. Что же дальше? Скорее всего, события будут развиваться по инерции. Интересно, что станет с расширением переговорного формата. Похоже, что ничего. Впрочем, посмотрим. В США сейчас короткие каникулы по случаю Дня благодарения. Возможно, за это время Дональд Трамп и его советники хорошенько подумают и выдадут на-гора какой-то новый сценарий. Бюджет же ЕС рано или поздно его примут. Договорятся, ведь при всем несовершенстве и слабости данного института ему нет альтернативы. В одиночестве быть нынче опасно, оно страшит. Слишком много угроз со всех сторон.