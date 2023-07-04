Компания Kia обновила компактный хэтчбек Picanto, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью переработанный дизайн в новом фирменном стиле Opposites United, который вскоре будет использоваться на всех моделях бренда. Рестайлинговая Kia Picanto отличается новыми бамперами, измененными передними крыльями и капотом, иной дверце багажника, а также переоформленной оптикой, в которой в топовой версии фары и фонари соединены светящейся полосой.

При этом интерьер у обновленного хэтчбека практически не изменился. Ключевой новинкой стала цифровая панель приборов, которая стала оснащением топовых комплектаций модели. В оснащение Kia Picanto вошли зарядные порты USB Type-C для обоих рядов сидений, а кроме того были улучшены электронные ассистенты водителя.

Технически рестайлинговый автомобиль не изменился. В гамму моторов входят бензиновые двигатели — атмосферный 1.0 на 67 л.с. и 76 л.c. и 84-сильный атмосферный 1.2 — в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.

Продажи модернизированной Kia Picanto в Европе и Южной Корее начнутся до конца 2023 года.

Максим Вершинин

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