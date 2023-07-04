Чистка рядов и дворов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), «дочка» ООО «РТ-инвестфинанс» — ООО «Управляющая компания „Предприятие жилищно-коммунального хозяйства“» (УК «ПЖКХ») — сменил руководителя. Теперь компанию возглавляет депутат казанской думы Евгений Чекашов, близкий к властям города. Мэр Казани Ильсур Метшин, который прежде жестко критиковал работу УК «ПЖКХ», вчера выразил надежду на «конструктивный диалог» с новым директором. Эксперты ожидают, что теперь критики властей в адрес регоператора станет меньше. Но изменится ли «негативный тренд, связанный с уборкой и утилизацией мусора», они прогнозировать пока не берутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru

Новый гендиректор УК «ПЖКХ» 40-летний Евгений Чекашов был представлен вчера на аппаратном совещании в мэрии Казани. «Человек хорошо всем известный, наш депутат (от Единой России.— „Ъ“)»,— сказал глава города Ильсур Метшин, напомнив, что господин Чекашов возглавляет в городской думе комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорта. Также в последнее время он работал в региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ по Татарстану. «Надо отметить, что сферу жилищно-коммунального хозяйства Евгений Андреевич знает вдоль и поперек»,— отметил господин Метшин.

Мэр Казани считает, что Евгений Чекашов «возглавил УК в непростой момент». «На сегодня накопился немаленький клубок проблем в сфере отходов по всей западной зоне, к которой в том числе относится и Казань. Нужно сказать, что есть пробелы и в федеральном законодательстве, но недовольство жителей компанией не объяснить пробелами или несостыковками с руководством на федеральном уровне. Есть и наша накопившаяся неудовлетворенность делами»,— перечислил Ильсур Метшин. Он выразил надежду на «конструктивный диалог» с новым главой УК «ПЖКХ», чтобы «вернуть этот вопрос на тот уровень, когда занимались вывозом, захоронением и сортировкой отходов мы сами». «У нас цель одна — Казань должна быть чистой и ухоженной столицей. Ежедневно 1,3 млн жителей вырабатывают тысячи тонн мусора, он должен своевременно вывозиться и сортироваться»,— наказал мэр Казани. Он пожелал Евгению Чекашову «успешной работы». «Кроме чистоты, безусловно, одним из ваших направлений должно быть внимание к экологии всей республики»,— заключил глава города.

ООО «УК ПЖКХ» стало региональным оператором по обращению с ТКО на территории Казани и западной зоны Татарстана после того, как в России с 1 января 2019 года изменился порядок обращения с ТКО. Региональные операторы стали отвечать за весь цикл обращения с мусором: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. В Набережных Челнах и восточной части республики региональным оператором является ООО «Гринта». Обе компании были выбраны по итогам тендеров, на которых у них не было конкурентов.

По данным kartoteka.ru, УК «ПЖКХ» является 100-процентной дочкой ООО «РТ-инвестфинанс». Эта компания в свою очередь на 25% принадлежит инвестору строительства мусоросжигательного завода под Казанью АО «РТ-Инвест» и на 35% — его экс-гендиректору Андрею Шипелову. Другая связанная с «РТ-инвест» компания — «ПЖКХ» — владеет мусоросортировочными станциями на улицах Васильченко и Родины в Казани. Региональный оператор западной зоны обслуживает Казань и 20 сельских районов республики. В первый год работы оператора для населения был установлен тариф в размере 439,03 руб. за 1 куб. м (с НДС). УК «ПЖКХ» предлагала повысить его до 568,16 руб. за куб. м. но не смогла обосновать такие расценки. К 2023 году тариф УК «ПЖКХ» достиг 528,44 руб. за 1 куб. м мусора.

По итогам 2022 года выручка компании составила 3,2 млрд руб., увеличившись за год на 6%. Убыток составил около 200 млн руб. против 87 млн руб. чистой прибыли годом ранее. До июля 2022 года УК «ПЖКХ» руководил Сергей Богатов (в 2021 году на него было совершено покушение). Затем около года компанию возглавлял Дмитрий Петров.

В последнее время власти Татарстана и Казани неоднократно высказывали претензии в адрес УК «ПЖКХ». Так, в начале этого года Ильсур Метшин заявлял, что за время новогодних каникул чиновник получили более 200 жалоб: с некоторых дворов мусор не вывозили до пяти дней. «Для нас это за красной линией! Нас очень напрягает создавшаяся ситуация»,— возмущался глава города. А министр экологии Татарстана Александр Шадриков даже предлагал пересмотреть «деятельность этого регоператора».

В мае этого года Ильсур Метшин заявил, что после проведения мусорной реформы рассчитывал, что «улучшится экологическая ситуация, а не усугубится». Однако в итоге, по его словам, в городе «откатились назад» в вопросе обращения с ТКО. Замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин сетовал, что УК «ПЖКХ» продолжает вывозить мусор в Казань из муниципальных районов республики, где были закрыты ранее действовавшие полигоны. Однако в компании настаивали, что местные власти и управляющие компании сами не выполняют свои обязательства.

Вчера в УК «ПЖКХ» сообщили, что Дмитрий Петров «продолжит курировать операционную деятельность ООО «УК ПЖКХ» в качестве председателя совета директоров». Он останется «одним из ключевых топ-менеджеров группы компаний «РТ-Инвест», с опытом работы в отрасли более 10 лет». «Он участвовал в создании первой автоматизированной системы учета отходов, занимался развитием региональных операторов и курировал строительство комплексов по переработке отходов в Московской области. В УК „ПЖКХ“ он продолжит реализацию всех проектов в Татарстане»,— сообщили в компании. Новый гендиректор Евгений Чекашов приступит к своим обязанностям 4 июля.

«Задачи у Евгения Чекашова все те же. Но сможет ли он переломить негативный тренд, связанный с уборкой и утилизацией мусора, время покажет»,— говорит финансовый директор перерабатывающего предприятия «Проминдустрия», депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Николай Атласов. Он пожелал новому руководству компании, чтобы оно «слушало и слышало тех людей, которых оно обслуживает, в том числе предпринимателей». «Чтобы все скандалы, интриги, расследования, которые были на протяжении этих лет, прекратились. Чтобы региональный оператор выполнял свою функцию, которая была определена законодательством РФ. Основной задачей должны стать не перевозка мусора на полигон, а сбор, сортировка и глубокая переработка отходов»,— заключил он.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что властям Казани важно было, чтобы во главе регионального оператора оказались местные кадры. «Поэтому назначение Чекашова нисколько не удивительно»,— отмечает он. Эксперт полагает, что теперь риторика властей Казани и Татарстана в адрес УК «ПЖКХ» сменится. «Изменится ли ситуация с мусором — здесь прогнозировать сложно. Но мне кажется, она уже начала меняться после жесткой критики этой организации чиновниками»,— резюмирует господин Сергеев.

Кирилл Антонов