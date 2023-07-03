Конституционный суд Киргизии допустил использование матчества вместо отчества у совершеннолетних

Конституционный суд Киргизии допустил замену отчества на матроним (матчество) в именах совершеннолетних граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, должен иметь право выбора между именем отца или матери»,— говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба уточнила, что суд признал использование матчества не противоречащим конституции в ходе рассмотрения жалобы заявителя, которая просила, чтобы ей разрешили дать матроним своим несовершеннолетним детям. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, объяснив это тем, что «нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и буллингов (клеймение, травля)».

Гражданская активистка Алтын Капалова, которая подала жалобу, заявила в Facebook (принадлежит корпорации Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России), что суд в ответ на ее ходатайство поручил разработать институт матронима для людей, достигших 16 лет. Она заявила, что будет оспаривать решение о запрете на матчество до 16 лет в международных судах.

Эрдни Кагалтынов