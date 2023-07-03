Связанная с депутатом Яроблдумы фирма получит миллиард рублей за школьное питание в Подмосковье

Поставщиком питания в школы Подольска и Серпухова Московской области станет фирма, связанная с депутатом Ярославской областной думы Максимом Вахруковым. Итоги открытых конкурсов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Вахруков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Максим Вахруков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

3 июля стало известно, что ООО «Город кафе» будет поставщиком по двум контрактам на организацию школьного питания в Подольске стоимостью в 623,38 млн и 163,43 млн руб. Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Ульяновской области, имеет филиалы в Туле, Воронеже и Волгограде. Согласно данным картотеки Ъ, учредителем ООО с апреля 2021 года является другое юридическое лицо — ООО «Комбинат социального питания» из Ярославля. В свою очередь депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков выступает соучредителем «Комбината социального питания».

«Город кафе» будет поставщиком питания для школ Подольска с сентября 2023 года по 30 июня 2025 года. Оба контракта находятся в стадии заключения. А в конце мая 2023 года фирма, аффилированная с депутатом Ярославской областной думы, уже заключила два муниципальных контракта стоимостью 185 млн руб. на организацию питания школ города Серпухов Московской области. Контракты также будут действовать с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2025 года.

Таким образом, ООО «Город кафе» на четырех контрактах сможет заработать 971,87 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» ООО «Комбинат социального питания» и аффилированное с ним через общего учредителя ООО «ВладимирЭкоПит» являются поставщиками питания в 64 школы Ярославля.

Андрей Иванов