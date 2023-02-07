Школьная кухня попала под раздачу

Смена поставщиков питания в детских садах и школах Ярославля в январе 2023 года вызвала большой резонанс в городе. Проверками поставок сейчас занимаются прокуратура, Роспотребнадзор, ФАС, детский омбудсмен. СК возбудил уголовное дело по факту оказания некачественных услуг одним из новых подрядчиков. В течение января мэрия все-таки провела конкурсные процедуры, изменив условия работы – теперь организаторы питания оплачивают коммунальные платежи на школьных кухнях. Определение поставщиков для детсадов еще не закончилось. Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин отмечает, что таким образом мэрия борется с «монополизмом» прежнего единого поставщика в детсады и школы — «Комбината социального питания». Руководитель «Комбината», депутат областной думы Максим Вахруков считает, что из-за непродуманных действий городского департамента образования пострадали дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

10 января 2023 года на общегородском совещании заммэра Ярославля Елена Волкова заявила о смене поставщиков питания в значительной части школ и детских садов города. Вместо ООО «Комбинат социального питания» с нового года в 38 школах начало работать ООО «Агрофирма-Ярославль», в 20 школах — ООО «Гамма». «Комбинату» остались 18 школ. Аналогичное перераспределение произошло и в детских садах. В социальных сетях на работу новых поставщиков посыпались жалобы, в основном анонимные.

Претензию к школе №59 проверил детский омбудсмен. «В первый учебный день после новогодних каникул образовательное учреждение не смогло предоставить учащимся горячее питание в связи со сменой поставщика»,— сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина.

В мэрии обвинение омбудсмена посчитали необоснованным и сказали, что ученики не смогли поесть, потому что отправились домой из-за мороза. Мэр города Артем Молчанов также проверил питание в нескольких школах.

«Нет никакого срыва, нет никакого коллапса. Услуга питания оказывается»,— успокаивал ярославцев господин Молчанов в ходе прямого эфира в Центре управления регионом 13 января.

Управляющий директор ООО «Комбинат социального питания», депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков говорит если не о срывах, то о проблемах. По мнению господина Вахрукова, выстроенная система детского питания была нарушена новыми поставщиками.

«Страдают дети. Новые операторы, которые зашли, не привозили полный комплект продуктов. Постоянные замены по меню. Сотрудники школ ночью выходят, чтобы принимать продукты. Я знаю, что в накрытии столов участвовали директора, учителя. Картошку чистили учителя. В одном садике воспитатели ходили в магазин, покупали тушенку с макаронами, когда поставщик не привез. Необдуманные решения со стороны департамента образования привели к тяжелой ситуации»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Максим Вахруков.

Глава города Артем Молчанов жалобы про картошку и макароны опровергал. В пресс-службе мэрии добавляют, что «все обращения из социальных сетей отрабатывались оперативно».

Однако прокуратура Ярославской области на 31 января выявила более 100 нарушений, возбудив более 60 дел на должностных лиц новых поставщиков питания.

«Внесены представления об устранении нарушений законодательства организаторам питания, образовательным учреждениям и мэру города Ярославля»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

31 января управление СКР по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей при организации школьного питания в Ярославле. В центре внимания следователей и работников прокуратуры оказалась производственная база нового поставщика ООО «Гамма».

«Выявлены нарушения, которые привели к образованию и обнаружению в готовых продуктах питания, изготовленных в производственном цехе коммерческой организации, бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что подтверждается протоколами лабораторных исследований»,— говорят в Следственном комитете.

Прокуратура через суд закрыла производственную базу. Надзорный орган направил мэру представление, в котором указал, что поставщиков питания на 2023 год не определили заранее, в декабре 2022-го.

В январе были заключены так называемые прямые договоры без конкурсных процедур. В департаменте образования мэрии города это объяснили внешними причинами.

«В связи с уточнением льготной категории граждан, а также до принятия закона об областном бюджете не были определены источники расходов частичной оплаты, разместить процедуру закупки на 2023 год ранее не представлялось возможным»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте образования мэрии.

У управляющего директора «Комбината социального питания» Максима Вахрукова другая версия причин отсутствия конкурсов и последовавшей смены поставщиков питания. «Договариваться всегда можно, если вторая сторона хочет договариваться, а не выставляет ультиматумы. А фактически нам выставили ультиматум – или на таких условиях работаете, или мы будем искать других поставщиков»,— говорит Максим Вахруков, уточняя, что второй стороной считает департамент образования мэрии, а не руководство города.

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин пояснил «Ъ-Ярославль», что мэрия с этого года изменила условия работы поставщиков. Раньше город оплачивал из бюджета коммунальные услуги на школьных кухнях, а с 2023 года эти расходы переложили на организатора питания, а также дезинсекцию, дератизацию и ремонт помещений. Портал ЯрНьюс со ссылкой на «Комбинат социального питания» сообщал, что эти требования привели бы к дополнительным затратам от 50 до 75 млн в год. По мнению господина Ненилина, дополнительные требования появились неслучайно.

«Последний год особенно остро встал вопрос качества оказания услуг существовавшим подрядчиком. Замечания к "Соцпитанию" со стороны мэрии города дошли до критической точки и были предметом обсуждения на профильной комиссии муниципалитета. По сути, подрядчик был монопольно представлен и обслуживал весь город. Моя позиция простая – не должно быть монополизма. На рынке должны быть представлены разные подрядчики. Не справился один – подхватит другой»,— считает Олег Ненилин.

«Результатом конкуренции должно быть лучшее качество, а не экономия бюджетных денег за счет плохого питания детей»,— парирует Максим Вахруков.

Во второй половине января мэрия все же провела конкурсные процедуры по выбору поставщиков. Общая цена контрактов на школьное питание в Ярославле по данным государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» составила 781,64 млн руб. на 4 месяца. По итогам конкурсов «Комбинат социального питания» во многом вернул прежние позиции. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте образования, 59 школ заключили договоры с ООО «Комбинат социального питания», еще пять школ — с ООО «ВладимирЭкоПит». Согласно данным ЕГРЮЛ, у этих двух фирм один общий учредитель Анжела Спокойнова. Еще по десяти школам победителем конкурса признали ООО «Военсервис», но по пяти учебным заведениям ярославскую фирму признали уклонившейся от заключения контракта, и теперь подрядчиком по этим школам станет уже упоминавшийся «ВладимирЭкоПит».

Конкурсы по выбору поставщиков в детские сады еще не закончились. Победители должны быть названы на этой неделе. Первые итоги говорят, что рынок все же будет более конкурентным.

Пока 14 детсадов достались «ВладимирЭкоПиту», два — «Комбинату социального питания», 18 — «Агрофирме-Ярославль», 18 — индивидуальному предпринимателю Сергею Рыжухину. Последний зарегистрирован в Сергиевом Посаде, но уверяет, что сможет доставлять продукцию из Подмосковья или же открыть офис в Ярославле.

«Тема эта известная. В Московской области еще сложнее работать. Ярославль, я думаю, не отличается какой-либо сложностью»,— сказал Сергей Рыжухин «Ъ-Ярославль».

Заместитель председателя муниципалитета призывает обеспечить подрядчикам равные условия. «Я считаю также, что у контролирующих органов не должно быть разных подходов к разным подрядчикам. Иногда бывает странно видеть, что кого-то в клещи берут, а кого-то не досматривают»,— отметил господин Ненилин.

Андрей Иванов