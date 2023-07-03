Группа «Готэк» заявила о завершении сделки по покупке у австрийской Mondi производства упаковки под Липецком

Группа предприятий «Готэк» сообщила на своем сайте о завершении сделки с австрийской Mondi plc. по приобретению трех производственных активов, которые располагаются в регионах РФ. В частности, речь идет о производстве упаковки из гофрокартона в Лебедяни Липецкой области и двух заводах гибкой упаковки (в Переславль-Залесском Ярославской области и городе Арамиль Свердловской области).

В «Готэке» отметили, что для сделки были получены необходимые согласия Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями.

До приобретения активов Mondi группа «Готэк» имела пять производственных площадок в Курской, Тульской и Ленинградской областях, штаб-квартира ее находится в Москве. Всего в компаниях группы работают ­­­­­­порядка 2,3 тыс. человек. Выручка «Готэка» по итогам 2022 года превысила 20 млрд руб.

О том, что австрийский производитель намерен продает упаковочный бизнес в России отечественной группе «Готэк» в самой Mondi сообщали еще в декабре прошлого года. Три завода по переработке упаковки, в том числе актив в Липецкой области, планировалось реализовать за 1,6 млрд руб. Убыток от сделки для австрийской компании оценивался в €70–80 млн (4,8–5,4 млрд руб. на 15 декабря). Завершение продажи ожидалось в первой половине 2023 года. На актив в Лебедяни приходилось примерно 12% выручки австрийской компании. В 2016 году завод ООО «Бипак» в Лебедяни сама Mondi приобрела за 2,825 млрд руб.

Владимир Зоркий