Австрийская Mondi продала упаковочный бизнес в России ГК «Готэк» за 1,6 млрд рублей

Австрийский производитель Mondi продает упаковочный бизнес в России отечественной группе компаний «Готэк», сообщили в самой Mondi. Три завода по переработке упаковки, в том числе актив в Липецкой области, планируется реализовать за 1,6 млрд руб. Убыток от сделки для австрийской компании составит €70–80 млн (4,8–5,4 млрд руб. на 15 декабря). Утверждается, что сделка одобрена со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Завершения продажи ожидают в первой половине 2023 года.

Согласно релизу Mondi, в сделку включены завод по производству гофрокартона ООО «Монди Лебедянь» и два завода по производству потребительских гибких материалов. В соглашение не включен самый крупный актив компании — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Mondi ожидает разрешение на его продажу структурам владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за €1,5 млрд (около 101,9 млрд руб. на 15 декабря).

«Готэк» — один из ведущих производителей упаковки в РФ. В группе работают 2,2 тыс. человек. Управляющая компания «Готэк» расположена в Москве, ее филиал — в Железногорске Курской области. В состав группы входят пять площадок по производстве упаковки — в Железногорске Курской области, Новомосковске Тульской области и Санкт-Петербурге.

О планах по продаже своих активов в России, в том числе липецкого завода ООО «Монди Лебедянь», группа Mondi сообщала еще в мае 2022 года. На актив в Лебедяни приходится примерно 12% выручки компании. Стоимость российских компаний группа тогда оценивала в €687 млн. Завод ООО «Бипак» в Лебедяни Mondi за 2,825 млрд руб. приобрела в 2016 году.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Mondi упаковывает Липецк».

Мария Старикова