Генеральный и технический директора «ВКонтакте» покинут VK

Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покидают компанию, сообщили в пресс-службе. С 3 июля управление переходит коллегиальному органу, в состав которого войдут представители топ-менеджмента VK и менеджмента «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марина Краснова Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Александр Тоболь Фото: Соцсети Александра Тоболя Следующая фотография 1 / 2 Марина Краснова Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Александр Тоболь Фото: Соцсети Александра Тоболя

«Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети»,— говорится в пресс-релизе. В компании добавили, что Марина Краснова и Александр Тоболь сами решили покинуть компанию и заняться собственным проектом.

Гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что новый формат «отражает то, как принимается большинство ключевых решений во ''ВКонтакте''». По его словам, новый подход позволит соцсети нарастить аудиторию, а также улучшать сервисы.

Марина Краснова работала в компании с 2012 года, гендиректором «ВКонтакте» стала в 2021 году. До этого занимала должность директора по продукту. Александр Тоболь также работал с 2012-го. В 2019 году он стал техническим директором, в декабре 2022-го — вице-президентом по технологиям и разработке VK.

Лусине Баласян