Правящая Грузией партия обвинила оппозицию в планах захватить Абхазию во время мятежа в РФ

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые представители партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также ее союзников по «Объединенной оппозиции» в дни событий в России «посвящали Пригожину лозунги и даже стихи», публикуя их в социальных сетях. По его мнению, они хотели воспользоваться нестабильностью в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

«Мы помним, как некоторые представители оппозиции во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи»,— написал господин Кобахидзе на своей страничке в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России). Тем самым глава партии откликнулся на бурную дискуссию в политических и экспертных кругах Грузии о том, какой исход недавнего противостояния в РФ был бы выгоден кавказской стране с точки зрения восстановления териториальной целостности.

Во время выступления ЧВК «Вагнер» лидеры ГМ практически не комментировали происходящее, тогда как оппозиция открыто симпатизировала Евгению Пригожину и его группе, надеясь на то, что гражданская война в России положит конец российской государственности. Грузия же в этом случае, по их мнению, получит шанс на возвращение Абхазии и Южной Осетии.

Так, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок заключения, заявил, что, поскольку «России приходит конец», Грузии, по его словам, «надо готовиться к возвращению Абхазии».

Упоминание Сочи некоторыми блогерами, симпатизирующими оппозиции, объясняется тем, что в некоторых националистических кругах Грузии Сочи считается «грузинским городом», поскольку он якобы входил в состав Грузинской демократической республики, просуществовавшей с 1918 по 1921 год.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, говорил, что бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщили российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

Как в России реагировали на окончание мятежа — в репортаже Андрея Колесникова «А судьбы кто?».

Георгий Двали, Тбилиси