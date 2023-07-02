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Заместители Алексея Демкина останутся работать в мэрии Перми до утверждения нового градоначальника

После досрочного ухода Алексея Демкина с должности главы Перми его заместители продолжат работать до завершения конкурса по отбору нового градоначальника. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе пермской мэрии: «До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется».

Алексей Демкин покинул мэрию в конце июня в связи с переходом в краевое правительство на должность вице-премьера. Исполняющим полномочия главы города назначена замглавы города Ольга Андрианова.

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