Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в Москве в реабилитационный центр. Ей потребуется длительная реабилитация, сообщила ее дочь Ольга Шукшина. В июне актриса попала в реанимацию, по данным СМИ и Telegram-каналов, ее госпитализировали с инсультом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций. И этим будут постепенно, день ото дня заниматься, она уже четвертый день там находится»,— сказала Ольга Шукшина в разговоре с ТАСС.

По ее словам, состояние здоровья у госпожи Федосеевой-Шукшиной улучшается. «Она двигается, с помощью, но восстанавливается. Требуется время, кропотливое внимание»,— сказала Ольга Шукшина.

5 июня Ольга Шукшина сообщила, что Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в одной из московских клиник. Через несколько дней госпожа Шукшина сообщила об ухудшении состояния матери. 19 июня госпожу Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в обычную палату.

Олеся Павленко