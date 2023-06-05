Артистка Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в московской клинике

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в одной из клиник в Москве. Об этом рассказала ее дочь Ольга Шукшина. Накануне Telegram-каналы сообщили, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с инсультом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках»,— сказала Ольга Шукшина ТАСС.

Ранее Telegram-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на источники сообщили, что у 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали подозрение на инсульт. Утверждалось, что ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Олеся Павленко