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Коммерсантъ FM
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Артистка Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в московской клинике

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в одной из клиник в Москве. Об этом рассказала ее дочь Ольга Шукшина. Накануне Telegram-каналы сообщили, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с инсультом.

Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 году

Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидия Федосеева-Шукшина в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках»,— сказала Ольга Шукшина ТАСС.

Ранее Telegram-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на источники сообщили, что у 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали подозрение на инсульт. Утверждалось, что ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Олеся Павленко

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