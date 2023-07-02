Число задержанных во время беспорядков во Франции выросло до 700

Во время ночных беспорядков во Франции были задержаны 719 человек, в том числе 194 в Париже и 65 в Марселе. Об этом сообщило МВД Франции в Twitter. Ранее сообщалось о 486 задержанных.

Для подавления беспорядков были задействованы 45 тыс. полицейских. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что эта ночь прошла спокойнее прошлой «благодаря решительным действиям сил безопасности».

Протесты во Франции начались 27 июня после убийства полицейским в Нантере 17-летнего Нахеля во время досмотра. В ночь на 1 июля в ходе беспорядков задержали 1,3 тыс. человек. По данным полиции, протестующие сожгли 1,3 тыс. автомобилей, подожгли или разгромили 234 здания. Всего во время беспорядков были задержаны около 2,4 тыс. человек. По оценке МВД, средний возраст задержанных — 17 лет, однако среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Анастасия Ларина