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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших после аварии с туристическим автобусом в Карелии возросло до 10

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что число пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом возросло до десяти. Все госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

«10 пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших — переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Охлопков в своем Telegram-канале.

Сегодня, 1 июля, туристический автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате аварии в Лахденпохском районе. По данным МВД Карелии, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. Региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

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