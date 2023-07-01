В Карелии перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

В Карелии туристический автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате аварии в Лахденпохском районе. В результате пострадали четыре человека, их осмотрели бригады скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Деталей он не уточнил. Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно. Ранее об аварии сообщило МВД республики, указав, что в автобусе был 41 человек, а пострадали три человека. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся»,— заявили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Карелии сообщило, что по факту ДТП с пассажирским автобусом проводится доследственная проверка.