На Украине село Московское переименовано в Киевское

Верховная рада Украины проголосовала за переименование села Московское в Шосткинском районе Сумской области в село Киевское. За переименование проголосовали 248 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным на 2021 год, в селе Московское проживало примерно 800 человек.

На заседании также были переименованы:

поселок Ленинка — в Приветное (Винницкая область);

село Новгородковка — в Чехоград (Запорожская область);

село Латовка — в Межлиманское (Одесская область);

поселок Славское — в Славско (Львовская область);

поселок Первомайское — в Гадаи (Винницкая область);

село Лопухов — в Брустуры (Закарпатская область).

28 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более 1,4 тыс. населенных пунктов на Украине, в том числе город Запорожье. Новое название для города еще не придумано.