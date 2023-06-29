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Коммерсантъ FM
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На Украине село Московское переименовано в Киевское

Верховная рада Украины проголосовала за переименование села Московское в Шосткинском районе Сумской области в село Киевское. За переименование проголосовали 248 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным на 2021 год, в селе Московское проживало примерно 800 человек.

На заседании также были переименованы:

  • поселок Ленинка — в Приветное (Винницкая область);
  • село Новгородковка — в Чехоград (Запорожская область);
  • село Латовка — в Межлиманское (Одесская область);
  • поселок Славское — в Славско (Львовская область);
  • поселок Первомайское — в Гадаи (Винницкая область);
  • село Лопухов — в Брустуры (Закарпатская область).

28 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более 1,4 тыс. населенных пунктов на Украине, в том числе город Запорожье. Новое название для города еще не придумано.

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