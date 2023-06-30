Политехнический музей возглавил Михаил Ковальчук

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук возглавил Политехнический музей. Приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«"Политехнический музей" и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков»,— сказал Михаил Ковальчук после назначения (цитата по сайту музея).

Михаил Ковальчук возглавляет НИЦ «Курчатовский институт» с 2015 года. Он член-корреспондент РАН, член президиума Совета при президенте по науке и образованию. Господин Ковальчук — лауреат премии правительства в области науки и техники, а также в области образования.

Политехнический музей — расположенный в Москве научно-технический музей, который был образован в 1872 году. Сейчас здание закрыто на реконструкцию. Планируется, что в музее помимо лекций и экскурсий будут проводить научные дискуссии и образовательные проекты.