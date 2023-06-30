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Полиция начала проверку сведений о нападении замглавы Тихорецкого района Аулова на местного жителя

Сведения о нападении замглавы Тихорецекого района Андрея Аулова на местного жителя проверят в полиции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

Фото: пресс-служба администрации Тихорецкого района

В соцсетях распространилась информация, что житель Тихорецка принес заместителю главы района жалобу на руководителя казачьей дружины, который объявил мужчине выговор, используя нецензурную речь.

Сообщают, что Андрей Аулов отказался принимать заявление и набросился на заявителя. В результате нападения пострадавший получил травмы, в том числе перелом ребра. В травмпункте зафиксировали увечья. Сам Андрей Аулов заявляет, что данные сведения являются клеветой.

Анастасия Донскова

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