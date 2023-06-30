Вооруженным силам США не хватает военнослужащих

В 2022 году армия США недобрала 25% военнослужащих, и для нее это был самый сложный год по набору с 1973-го, когда она перешла на контрактную основу. В нынешнем году ожидается, что из запланированных 65 тыс. человек будут набраны только 50 тыс. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство обороны США.

Как сообщает WSJ, ВМС США в нынешнем году наберут 28 тыс. человек из 38 тыс. необходимых, а ВВС США планировали набрать 27 тыс., но, по-видимому, примут только 24 тыс. С плановыми показателями набора в прошлом году справилась только морская пехота США, которая отправила в учебные лагеря 33 тыс. человек. Ожидается, что и в текущем году она выйдет на целевые показатели, однако в военном руководстве отмечают, что набор контрактников и туда идет очень непросто.

В Минобороны США указывают, что в прошлом году лишь 9% молодых людей в возрасте 16–21 года говорили, что рассматривают вариант военной службы. До пандемии этот показатель составлял 13%. Как отмечает WSJ, большого энтузиазма в отношении службы в армии нет даже среди молодых людей из семей военных, хотя именно они обычно составляют большинство новобранцев в ВС США — сейчас их 80%. «Люди, имеющие влияние на молодежь, не говорят им идти служить в армии,— объясняет тенденцию адмирал Майк Маллен, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США.— Мамы и папы, дяди, тренеры и пасторы не считают это хорошим выбором».

Проблема еще и в том, что даже при наличии желающих служить в вооруженных силах большое их число не проходит первичный отбор. По данным Минобороны США, 77% молодых американцев, изъявивших желание служить, не были приняты либо из-за слабой физической подготовки, либо из-за низких учебных показателей, либо из-за наличия судимостей, в том числе за употребление наркотиков. В 2013 году отбор не прошли около 70% добровольцев.

Министр армии США Кристин Уормут заявила WSJ, что в ближайшие недели подготовит предложение о масштабном пересмотре всей системы набора, причем настолько масштабном, что для его утверждения необходимо будет принятие Конгрессом соответствующего закона. Деталей госпожа Уормут не раскрыла, отметив лишь, что ключевые моменты проекта будут координироваться с группами ветеранов ВС США.

Алена Миклашевская