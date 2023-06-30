В Петербурге торжественно открыли памятник Хо Ши Мину

Памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге торжественно открыли 30 июня. Монумент установили в сквере на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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Открытие памятника приурочили к 100-летию прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина) в Петроград 30 июня 1923 года. На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, член политбюро ЦК компартии Вьетнама и секретарь партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэн, посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой и другие официальные представители этой азиатской страны.

По словам господина Беглова, идея создания памятника возникла в 2019 году, когда Петербург принимал будущего президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

«Его (Хо Ши Мина — Прим. ред.) идеалы свободы и справедливости сплотили вьетнамский народ. Львиная воля, характер Хо Ши Мина являются примером для сегодняшней молодежи. Открытие этого монумента не только политический жест, но и дань уважения нашей великой, многолетней и нерушимой дружбе»,— заявил губернатор Петербурга.

Высота — 4,5 метра. Монумент отлит из бронзы с небольшой позолотой. Создали его в России на средства вьетнамской общины.

«Ъ-СПб» писал, что памятник Хо Ши Мину в Выборгском районе Петербурга хотели установить еще в 2021 года.

Евгения Марченко

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