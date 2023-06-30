Капитализация Apple во второй раз превысила $3 трлн

Сегодня, 30 июня, акции корпорации Apple выросли на внебиржевых торгах на 0,84%, до $191,2. Тем самым рыночная капитализация компании превысила $3 трлн. Это произошло во второй раз — впервые капитализация Apple перешла эту отметку в январе 2022 года.

С начала года акции компании выросли на 46%. В мае Apple сообщила о снижении выручки и прибыли за квартал, однако эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков. В условиях высокой волатильности на фондовом рынке многие инвесторы воспринимают акции Apple как довольно безопасный вариант вложения.

Яна Рождественская