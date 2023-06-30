Под Нововоронежем началась подготовка площадки для строительства новых энергоблоков АЭС

Стартовал первый этап работ по подготовке площадки строительства восьмого и девятого энергоблоков Нововоронежской АЭС, сообщили на станции. Там напомнили, что к городу атомщиков присоединили 1,7 тыс. га смежных земель: около 700 га - Каширского и около 1 тыс. га Острогожского районов. Эти территории не заняты землями населенных пунктов, являются «удаленными для своих муниципалитетов». Площадь Нововоронежа теперь составляет 6312,3 га.

До 2040 года на НВ АЭС планируется остановить последние энергоблоки советского периода (модернизированные энергоблоки №4 и 5), а в середине 2030-х годов - ввести в эксплуатацию «по крайней мере один из двух новых энергоблоков мощностью 1200 МВт». По словам директора станции Владимира Поварова, сооружение пятой очереди НВ АЭС обеспечит экономический рост, появление новых рабочих мест, «будет способствовать росту научных исследований и объемов экспорта высокотехнологичной продукции».

Возведение пятой очереди атомной станции на территории Воронежской области планируется в рамках долгосрочной стратегии развития госкорпорации «Росатом» до 2050 года. Вопросы присоединения части земель соседних муниципалитетов к Нововоронежу ранее рассматривались на депутатских комиссиях разных уровней.

По данным НВ АЭС, доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%.

Владимир Зоркий